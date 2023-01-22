Напоминания для российских захватчиков оставили силы сопротивления.

Российским захватчикам во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области напомнили, что украинские воины близко. На стене казармы русских кто-то написал "Слава ВСУ".

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, надпись появилась на стене казармы оккупантов в Кальмиусском районе города.

"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого на самом деле ждет и кому верит украинский Мариуполь", – написал Андрющенко.

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Геноцид в Мариуполе

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения начали целенаправленное уничтожение Мариуполя: российские танки фактически расстреливали многоэтажки, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

В марте Россия ударила тяжелыми бомбами по драмтеатру, где от снарядов прятались в основном женщины и дети. Погибли сотни людей.

После эвакуации из"Азовстали" в мае 2022 года защитников Мариуполя город перешел под оккупацию России. Уничтожена вся инфраструктура Мариуполя, нет ни газа, ни воды, ни света.

Реальные цифры погибших среди гражданского населения и военных ВСУ до сих пор неизвестны. Местные власти заявляли, что погибло более 20 тысяч мирных жителей. Между тем враг заметает все следы своих преступлений, сжигая трупы, а на месте сожженных домов украинцев строя новые высотки.

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