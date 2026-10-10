У Трампа готовы к огромным авансовым уступкам России, - The New York Times

По данным журналистов, Вашингтон не планирует ограничиваться одним лишь дизельным топливом.

Украинские чиновники были поражены тем, на какие уступки России готова администрация Дональда Трампа в рамках нового раунда переговоров, стартовавшего в конце сентября. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц, осведомленных о ходе переговоров.

По словам собеседников издания, в рамках обсуждения условий потенциального энергетического и морского перемирия американская сторона предложила Москве мощные экономические стимулы, чтобы склонить её к прекращению огня.

Так, утверждается, что Вашингтон рассматривал идею разблокирования миллиардов долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Причем предлагалось передать россиянам эти средства авансом, а не в качестве вознаграждения за фактическое выполнение договоренностей.

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Второе предложение американцев касалось планов продажи зарубежных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл". США предлагали дать разрешение на многомиллиардную сделку по выкупу активов группой инвесторов с Ближнего Востока, среди которых, как пишет The New York Times, были и те, кто имеет деловые связи с командой Трампа.

Наконец, третье предложение американцев касалось Беларуси. Белый дом предлагал снять ограничения на экспорт калийных удобрений из Беларуси.

Как пишет The New York Times, услышав эти предложения, Киев избегал категорического отказа, но настаивал на введении предохранительных мер. Например, украинцы предлагали, чтобы Украина получила сумму, аналогичную разблокированным активам, или дополнительные гарантии военной помощи на случай нарушения россиянами достигнутых договоренностей.

Энергетическое перемирие похоронено

Как писал УНИАН, украинские чиновники считают, что соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по российскому дизельному топливу фактически разрушило идею энергетического перемирия. Делегация из Киева была шокирована тем, что США без предупреждения временно ослабили санкции, что выглядело как согласованность с Москвой. Дополнительную напряженность вызвали требования Трампа прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре и угрозы остановить обмен разведданными.

Впоследствии Дональд Трамп пошел еще дальше и призвал к отстранению Зеленского от поста президента Украины, обвинив его в нежелании закончить войну с РФ.

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