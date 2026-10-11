'Надо было договариваться 2 года назад': Трамп сделал жесткое заявление о войне в Украине

Трамп вновь заявил, что Путин заинтересован в мирном соглашении.

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в затягивании войны и заявил, что Украине было бы "разумнее" заключить мирное соглашение еще два года назад. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп не ответил, отправит ли он своих спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Виткоффа на новые переговоры с Владимиром Путиным в Москву, однако заявил, что РФ заинтересована в мирном урегулировании.

При этом он вновь обвинил Украину в затягивании войны.

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"Ну, я думаю, что Россия хотела бы заключить соглашение. Но, как я уже говорил, это то, что могло бы быть решено много раз, но по каким-то причинам Зеленский не хочет заключать соглашение", – заявил Трамп.

Он заявил, что "на одной стороне гораздо больше солдат, чем на другой", поэтому для Украины "было бы разумно" договариваться – и стоило сделать это гораздо раньше.

"Было бы разумнее, если бы он (Зеленский) заключил соглашение ещё два года назад. Он мог бы заключить гораздо более выгодное соглашение ещё два года назад", – сказал президент США.

Трамп призвал отстранить Зеленского

Президент США обвинил украинского лидера в нежелании положить конец войне.

"Я думаю, что Украине пора выбрать нового президента. Я предлагаю, чтобы у них появился новый лидер, который сможет заключить соглашение. Потому что он (Зеленский) мог заключить много соглашений, но по какой-то причине этого не делает", – сказал Трамп.

В Кремле мгновенно отреагировали на это заявление, похвалив Трампа.

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