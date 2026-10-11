Маск прокомментировал требование Трампа к Украине сменить президента

Маск написал, что "Зеленский зашел слишком далеко".

Американский миллиардер Илон Маск поддержал критику Дональда Трампа в адрес Украины и президента Владимира Зеленского.

Так, Маск опубликовал комментарий под заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Украине пора сменить президента.

"Я согласен, Украине пришло время сменить лидера", - написал он.

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Также Маск оставил комментарий под опубликованным видео с упреками Трампа о том, что Украина должна прекратить удары по российским НПЗ.

"Мы говорили Зеленскому: "Делай с Россией что хочешь, но не бей по нефтеперерабатывающим заводам – это мировая проблема". И что он делает? Берет и бьет по объектам, производящим дизельное топливо. Ему чертовски важно прекратить это", - говорится в видео.

В ответном комментарии Маск написал, что "Зеленский зашел слишком далеко".

Сейчас на комментарии более 1,8 миллиона просмотров и более 50 тысяч лайков.

Трамп призвал Украину сменить президента

Президент США заявил, что Зеленский якобы отказывается заключать соглашение о прекращении войны. Он также раскритиковал украинские удары по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен другой президент, который подпишет мирное соглашение с РФ.

В МИД на это заявили, что только украинский народ имеет право решать, кто будет президентом Украины.

А вот в Кремле, естественно, обрадовались таким словам Трампа, назвав эти заявления "знаковыми и историческими".

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