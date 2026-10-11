'Вызывает отвращение': Джонсон посоветовал Трампу, как вернуть российскую нефть и газ на рынок

Джонсон отметил, что Белый дом хочет "заставить американских водителей финансировать бойню Путина".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал решение президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении российского топлива и назвал это лучшим способом вернуть российскую нефть и газ на мировой рынок.

Он заявил, что решение США о снятии санкций с российского дизельного топлива "вызывает отвращение", и добавил, что обвинять Украину в резком росте цен на топливо "откровенно бессмысленно", ведь это повышение началось с закрытия Ормузского пролива.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин ежедневно убивает невинных украинских мирных жителей, а решение Трампа финансирует его преступления.

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"Белый дом, похоже, намерен заставить американских водителей финансировать путинскую бойню. Это не сработает, и я сомневаюсь, что это существенно повлияет на цену топлива", – подчеркнул Джонсон.

В то же время он отметил, что лучший способ вернуть российские энергоресурсы на рынок – помочь Украине победить в этой войне.

"Если мы хотим вернуть российскую нефть и газ на мировой рынок, давайте положим конец этой войне – победой свободной, суверенной и независимой Украины", – подчеркнул Джонсон.

Дизельное соглашение Трампа

США разрешили России поставлять дизельное топливо на мировые рынки просто так, не получив взамен никаких уступок в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на договоренность Путина и Трампа и отметил, что Украина поддержала бы ослабление санкций только в обмен на энергетическое перемирие на время холодов.

Как пишет Kyiv Independent, украинские чиновники считают, что дизельное соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина фактически похоронило идею энергетического перемирия между Украиной и РФ.

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