Дмитриев назвал слова американского лидера "знаковыми и историческими".

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев одобрил заявление президента Соединенных Штатов Америки о смене президента в Украине.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Слова американского лидера о том, что Украине "пора выбрать нового президента", Дмитриев назвал "знаковыми и историческими".

Более того, посланник Путина цинично заявил, что действующее руководство Украины якобы сосредоточено на "разжигании войны".

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"Президент Трамп разделяет мнение многих, кто считает, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не к разжиганию войны, как Зеленский", – сказал Дмитриев.

Трамп и война РФ против Украины

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. В ближайшее время в США должно поступить 300 тысяч тонн российского дизеля.

Американские сенаторы резко раскритиковали эту сделку. Они советуют Трампу прекратить войну с Ираном, которая и стала причиной проблем на американском рынке, а не "заключать сделку с убийцей".

Более того, по сообщениям СМИ, США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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