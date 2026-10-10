Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев одобрил заявление президента Соединенных Штатов Америки о смене президента в Украине.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Слова американского лидера о том, что Украине "пора выбрать нового президента", Дмитриев назвал "знаковыми и историческими".
Более того, посланник Путина цинично заявил, что действующее руководство Украины якобы сосредоточено на "разжигании войны".
"Президент Трамп разделяет мнение многих, кто считает, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не к разжиганию войны, как Зеленский", – сказал Дмитриев.
Трамп и война РФ против Украины
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. В ближайшее время в США должно поступить 300 тысяч тонн российского дизеля.
Американские сенаторы резко раскритиковали эту сделку. Они советуют Трампу прекратить войну с Ираном, которая и стала причиной проблем на американском рынке, а не "заключать сделку с убийцей".
Более того, по сообщениям СМИ, США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.