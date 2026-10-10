iPhone 18 Pro Max против Galaxy S26 Ultra: тест 200 фотографий выявил победителя

Оба смартфона оснащены продвинутыми системами камер, но используют разные подходы к обработке изображений.

Свежий iPhone 18 Pro Max оказался лучше Galaxy S26 Ultra в масштабном сравнении камер. Автор Tom’s Guide сделал 200 снимков на каждый телефон и проверил их возможности при дневном и ночном освещении, съемке портретов, селфи и использовании зума.

Оба флагмана стоимостью $1000+ показали высокое качество съемки, но смартфон Apple оказался более универсальным. Он лучше справляется с передачей естественных цветов, портретами, панорамами и съемкой в условиях слабого освещения.

Galaxy S26 Ultra продемонстрировал преимущество в других сценариях. В частности, смартфон Samsung лучше сохранял детали при сильном зуме и эффективнее справлялся с макросъемкой. Также он показал более широкий динамический диапазон в контрастных сценах, где важно сохранить детали одновременно в светлых и темных участках кадра.

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При дневной съемке и использовании сверхширокоугольных камер устройства показали одинаковые результаты. Samsung делал более яркие и насыщенные фотографии, тогда как iPhone лучше передавал мелкие детали и текстуры. В некоторых сценах снимки на iPhone выглядели темнее, но естественнее.

Заметнее всего преимущество iPhone 18 Pro Max проявилось при съемке людей и ночных сцен. Он точнее передавал оттенки кожи, лучше сохранял детали лица и одежды, а также обеспечивал сбалансированную экспозицию при недостаточном освещении. Смартфон Apple победил также при съемке селфи.

Galaxy S26 Ultra оказался предпочтительнее для съемки удаленных объектов. При восьмикратном и 40-кратном увеличении он лучше сохранял четкость и позволял различать мелкие детали, включая надписи на дорожных знаках. Однако при четырехкратном увеличении преимущество было на стороне iPhone 18 Pro Max.

В итоге автор Tom’s Guide признал победителем iPhone 18 Pro Max. Несмотря на сильные стороны Samsung, "яблочный" смартфон показал более стабильные результаты в разных сценариях съемки. Galaxy S26 Ultra при этом остается оптимальным выбором для тех, кому важны возможности макрокамеры и съемка с большим увеличением.

В рейтинге камерофонов DxOMark iPhone 18 Pro Max занял второе место, уступив лишь Huawei Pura 80 Ultra. При этом Galaxy S26 Ultra не попал даже в топ-20 лучших.

Эксперты назвали дешевые смартфоны с лучшими камерами. Выбирая бюджетный камерофон, стоит смотреть не только на мегапиксели, но и на качество обработки изображений, а также наличие дополнительных камер.

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