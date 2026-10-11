Удар по аэропорту в столице Саудовской Аравии: 12 человек погибли, сотни раненых (видео)

Власти возложили ответственность за случившееся на поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

На международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде было совершено нападение, в результате которого, по последним данным, погибли 12 человек, ещё 300 – ранены, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщило агентство Associated Press, эта атака стала самой кровавой в любой арабской стране с начала войны с Ираном. В заявлении саудовских властей отмечается, что среди погибших: четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, один палестинец, один гражданин США, один египтянин, один иорданец, один сириец и один гражданин Судана.

Издание отметило, что эта атака, вероятно, приведет к усилению давления со стороны Саудовской Аравии на союзников, в частности на США, с целью получения военной поддержки.

Видео дня

Как добавило издание The Guardian, коалиция во главе с Саудовской Аравией возложила ответственность за случившееся на поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из соседнего Йемена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность участия США в ударах по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в соседнем Йемене.

"Возможно. Мы изучим этот вопрос, – сказал Трамп. – Мы только что узнали о недавней атаке. Поэтому мы примем решение. Мы действуем очень быстро".

Удар по аэропорту

Издание со ссылкой на источник уточнило, что ракета попала в комплекс аэропорта, где расположены терминалы №3 и №4 для внутренних рейсов. На территории аэропорта было заметно большое количество полицейских, все входы были заблокированы, а освещение вокруг комплекса было приглушено.

По данным сервиса Flightradar24, рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной на фоне противостояния Израиля и Ирана, а также сохраняющихся рисков дальнейшей региональной эскалации.

Саудовская Аравия оказалась под давлением из-за обострения конфликта в Йемене и более широкого противостояния на Ближнем Востоке. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы усилили атаки на саудовскую территорию на фоне возобновления боевых действий в Йемене и войны с участием США и Израиля против Ирана.

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