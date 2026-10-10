США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ России, – FT

США усилили давление, требуя от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также Вашингтон пригрозил Киеву прекратить обмен важной разведывательной информацией.
Financial Times отмечает, что в пятницу в Майами украинская переговорная команда провела почти восьмичасовую встречу с представителями президента США Дональда Трампа, в ходе которой планировалось обсудить пути убеждения России прекратить войну. Впрочем, пишет издание со ссылкой на трех человек, встреча сорвалась.
Причиной этого стало соглашение между Трампом и кремлевским диктатором Путиным о снятии ограничений на российское топливо. Во время этой встречи советомники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили, что США могут прекратить обмен разведданными, если Киев не прислушается к предупреждению Вашингтона о прекращении ударов.
Украина не прекратит свои удары
После достижения договоренности между Трампом и Путиным высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев будет продолжать наносить удары по российским НПЗ. Он также добавил, что Украина сократила свою поездку, отказавшись от проведения второго раунда переговоров в субботу.
В то же время Виткофф заявил, что переговоры в Майами были "продуктивными" и помогли определить направления, которые стороны могут дальше изучать. Он добавил, что стороны договорились продолжать дипломатические усилия.
В ходе этой встречи, по данным источников издания, украинцы подчеркнули, что одностороннее прекращение ударов без требования к Москве сделать то же самое является несправедливым. Несмотря на это, Виткофф и Кушнер заявили, что США готовы отменить санкции в отношении российского дизельного топлива и что Москва намерена отменить свой запрет на экспорт.
Издание отмечает, что Трамп уже давно оказывает давление на Украину с целью прекращения ударов по российским НПЗ. На фоне отказов администрация Трампа "все больше разочаровывается" тем, что Украина игнорирует их просьбы. Журналисты, ссылаясь на источник, отмечают, что хотя в последнее время отношения между США и Украиной и улучшались, однако отказ выполнить просьбу Трампа прекратить удары по НПЗ повлиял на эти отношения.
Ранее обмен разведданными уже приостанавливался
Журналисты напомнили, что ранее США уже приостанавливали обмен разведданными с Киевом и неоднократно угрожали сделать это снова, если Зеленский не подчинится позиции Вашингтона.
В ноябре прошлого года президент Украины заявлял, что Трамп поставил ему ультиматум: либо согласиться на его мирные условия, выгодные для Москвы, либо лишиться поддержки США в войне.
Также в апреле Трамп угрожал прекратить поставки оружия в Украину, чтобы заставить европейских союзников присоединиться к "коалиции желающих" с целью восстановления прохода через Ормузский пролив.
Соглашение между США и РФ
По данным аналитиков из Института изучения войны, США не требовали от РФ никаких уступок в отношении Украины, когда разрешили Москве поставлять дизельное топливо на мировые рынки.
Аналитики также отмечают, что такое соглашение позволит РФ нарастить свои ресурсы и затруднит усилия США по прекращению войны.