США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ России, – FT

Вашингтон не впервые угрожает Киеву прекратить обмен разведданными.

США усилили давление, требуя от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также Вашингтон пригрозил Киеву прекратить обмен важной разведывательной информацией.

Financial Times отмечает, что в пятницу в Майами украинская переговорная команда провела почти восьмичасовую встречу с представителями президента США Дональда Трампа, в ходе которой планировалось обсудить пути убеждения России прекратить войну. Впрочем, пишет издание со ссылкой на трех человек, встреча сорвалась.

Причиной этого стало соглашение между Трампом и кремлевским диктатором Путиным о снятии ограничений на российское топливо. Во время этой встречи советомники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили, что США могут прекратить обмен разведданными, если Киев не прислушается к предупреждению Вашингтона о прекращении ударов.

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Украина не прекратит свои удары

После достижения договоренности между Трампом и Путиным высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев будет продолжать наносить удары по российским НПЗ. Он также добавил, что Украина сократила свою поездку, отказавшись от проведения второго раунда переговоров в субботу.

В то же время Виткофф заявил, что переговоры в Майами были "продуктивными" и помогли определить направления, которые стороны могут дальше изучать. Он добавил, что стороны договорились продолжать дипломатические усилия.

В ходе этой встречи, по данным источников издания, украинцы подчеркнули, что одностороннее прекращение ударов без требования к Москве сделать то же самое является несправедливым. Несмотря на это, Виткофф и Кушнер заявили, что США готовы отменить санкции в отношении российского дизельного топлива и что Москва намерена отменить свой запрет на экспорт.

Издание отмечает, что Трамп уже давно оказывает давление на Украину с целью прекращения ударов по российским НПЗ. На фоне отказов администрация Трампа "все больше разочаровывается" тем, что Украина игнорирует их просьбы. Журналисты, ссылаясь на источник, отмечают, что хотя в последнее время отношения между США и Украиной и улучшались, однако отказ выполнить просьбу Трампа прекратить удары по НПЗ повлиял на эти отношения.

Ранее обмен разведданными уже приостанавливался

Журналисты напомнили, что ранее США уже приостанавливали обмен разведданными с Киевом и неоднократно угрожали сделать это снова, если Зеленский не подчинится позиции Вашингтона.

В ноябре прошлого года президент Украины заявлял, что Трамп поставил ему ультиматум: либо согласиться на его мирные условия, выгодные для Москвы, либо лишиться поддержки США в войне.

Также в апреле Трамп угрожал прекратить поставки оружия в Украину, чтобы заставить европейских союзников присоединиться к "коалиции желающих" с целью восстановления прохода через Ормузский пролив.

Соглашение между США и РФ

По данным аналитиков из Института изучения войны, США не требовали от РФ никаких уступок в отношении Украины, когда разрешили Москве поставлять дизельное топливо на мировые рынки.

Аналитики также отмечают, что такое соглашение позволит РФ нарастить свои ресурсы и затруднит усилия США по прекращению войны.

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