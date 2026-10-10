В Одессе перебои с интернетом из-за российского удара по офису известного провайдера

В результате атаки возник пожар, были повреждены фасад и крыша здания, а также автомобили.

Российские военные атаковали центр Одессы реактивным дроном. Он попал в технологическое здание известного интернет-провайдера.

Как сообщает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу в городе объявили около 18:05. Мониторинговые каналы сообщили, что над городом на очень большой высоте перемещается российский ударный беспилотник. Вскоре раздался мощный взрыв, который был слышен в разных районах города. Дым и огонь заметили люди, находившиеся в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, российские военные атаковали город – реактивный дрон попал в 4-этажное здание. "Повреждена гражданская инфраструктура, последствия уточняются", – сказали в пресс-службе.

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Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что враг атаковал Одессу: "Есть повреждения административного здания. Детали выясняем".

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что враг нанес удар по административному зданию. Там повреждены фасад и крыша здания, а также припаркованные автомобили.

Он также призвал граждан не публиковать фото и видео с места происшествия: "Обращаюсь к жителям. Публикация фото и видео с места происшествия сразу после удара недопустима. Это фактически подсказывает врагу, где находятся люди, и увеличивает риск повторного удара именно во время спасательной операции".

По его словам, пожар, возникший в результате вражеского удара, в настоящее время ликвидирован. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Попадание в офис TENET

В то же время в соцсетях появилась информация о том, что удар пришелся по зданию известного интернет-провайдера TENET, который, согласно открытым источникам, является крупнейшей телекоммуникационной компанией юга Украины. Некоторые местные жители жалуются на проблемы с интернетом. Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН факт попадания.

В компании TENET сообщили, что пострадал технологический комплекс. "Зафиксированы существенные повреждения систем жизнеобеспечения объекта, в частности систем охлаждения и энергогенерирующего оборудования. Дальнейшая эксплуатация поврежденной площадки пока находится под большим вопросом", – говорится в официальном заявлении.

Также провайдер пояснил, что из-за удара у части абонентов возможны перебои не только с доступом к сети Интернет, но и к отдельным сервисам.

Удары по Одесской области – больше новостей

Как писал УНИАН, недавно враг нанес серию ударов по автодороге в Одесской области. Были повреждены грузовые и легковые автомобили. Сообщалось, что пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы, состояние одного из пострадавших было крайне тяжелым. Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, среди госпитализированных был мужчина 1982 года рождения.

Также россияне атаковали реактивным дроном гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Оно было загружено рапсовым маслом. В результате удара погиб 41-летний моряк-иностранец, ранения получили еще 7 моряков, все пострадавшие – мужчины в возрасте от 20 до 67 лет. Как стало известно УНИАН, все пострадавшие – граждане Турции.

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