Украине не хватает помощи от ЕС из-за эскалации войны, – Euronews

В ЕС почему-то рассчитывали, что война закончится уже в этом году.

Российская агрессия против Украины требует все больших затрат на поддержку Киева, и в Европейском Союзе осознают, что текущего уровня поддержки украинцам не хватит. Как пишет Euronews, война разрушает украинскую экономику, что увеличивает финансовые потребности Киева.

В последние дни Россия наносила удары по железным дорогам, мостам, энергетическим объектам, больницам, школам и промышленным предприятиям. Массированные атаки дронами и ракетами приводят к гибели мирных жителей и нарушают работу бизнеса. В четверг российские удары оставили Киев без электроэнергии, усилив опасения по поводу предстоящей зимы.

"Эта война продлится дольше, чем мы думали", – заявил изданию европейский дипломат на условиях анонимности. По его словам, в ЕС понимают, что потребность Украины в помощи останется высокой, однако механизм дальнейшего финансирования еще не определен.

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Ситуацию осложняет ухудшение экономического положения Украины. Российская блокада Чёрного моря ограничивает экспорт зерна, лишая государство важных доходов. Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что бюджет на 2027 год станет самым сложным с начала полномасштабного вторжения. По его оценке, для покрытия потребностей стране не хватает $78 млрд.

В то же время действующая европейская программа предусматривает кредит в размере 90 млрд евро, который должен покрыть примерно две трети потребностей Украины в 2026–2027 годах. Как отмечает Euronews, этот кредит разрабатывался с расчётом на то, что война завершится в этом году, однако эскалация со стороны России делает такой сценарий всё менее вероятным.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис признал, что финансовые перспективы на следующий год сложнее, а масштаб дефицита еще уточняется.

"Очевидно, что мы сталкиваемся со значительным дефицитом финансирования. Точный размер этого дефицита еще определяется", – сказал он.

Среди возможных решений рассматривают использование замороженных российских активов, новые совместные заимствования ЕС и увеличение двусторонней помощи. Однако Бельгия, Франция и Италия не проявляют готовности поддержать вариант с российскими активами, а новые заимствования затрудняются ростом стоимости долга.

Поэтому Брюссель призывает Великобританию, Канаду и Японию увеличить вклад в поддержку Украины. По словам Домбровскиса, ЕС намерен обеспечивать необходимое финансирование столько, сколько потребуется, хотя конкретный механизм дальнейшей помощи пока не определен.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, администрация Дональда Трампа в ходе переговоров предложила Москве значительные экономические стимулы – от разблокирования замороженных активов до разрешения на продажу зарубежных активов "Лукойлу" и снятия ограничений на экспорт белорусских удобрений. Киев не дал категорического отказа, но настаивал на предохранительных мерах – компенсации или дополнительных гарантиях военной помощи.

Также мы писали, что Трамп обвинил Зеленского в нежелании закончить войну и призвал к смене власти в Украине. Заявление прозвучало после того, как Зеленский раскритиковал снятие американских санкций с российского экспорта дизельного топлива.

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