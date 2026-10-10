Келлог назвал скрытые мотивы Путина в дизельной сделке с Трампом

Генерал заявил, что не доверяет ни самому Путину, ни его специальному посланнику Кириллу Дмитриеву.

С помощью дизельного соглашения с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин пытается защитить свои нефтеперерабатывающие заводы от ударов со стороны Украины.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Fox News бывший спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог. Он не исключает, что Москва рассчитывает добиться прекращения ударов по НПЗ в ходе переговоров с американской стороной в Майами.

Кроме того, Келлог сказал, что не доверяет ни самому Путину, ни его спецпосланнику Кириллу Дмитриеву.

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Говоря об атаках, генерал отметил, что Украина и РФ атакуют кардинально разные цели. Если Киев в основном нацелен на российский военно-промышленный комплекс, то российский террор обрушивается на украинские школы и церкви:

"Они (Украина, – ред.) будут продолжать наносить удары, как и положено. Это военная операция. Это война, они действуют правильно".

​Отдельно Келлог выразил сомнения в том, что наступление оккупационных войск РФ позволит россиянам захватить всю территорию Донецкой области.

Дизельное соглашение Трампа и Путина

На днях президент США Дональд Трамп объявил о соглашении по поставкам российского дизельного топлива, заключенном с Владимиром Путиным. Это заявление стало неожиданностью как для украинской делегации, отправившейся на переговоры в США, так и для Европы.

СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что соглашение похоронило идею энергетического перемирия в войне РФ против Украины. Отмечается, что Россия получила от Трампа политическую защиту своих НПЗ без каких-либо обязательств по прекращению ударов по энергетике Украины.

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