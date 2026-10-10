В Индии обнаружили следы затонувшего города, о котором веками ходили легенды

Эта находка свидетельствует о развитой системе международной торговли, существовавшей тысячи лет назад.

Археологи обнаружили под водой Бенгальского залива остатки древнего индийского порта Пумпухар, который веками упоминался в тамильских поэмах. Находки могут подтвердить, что легендарный город был важным торговым центром, прежде чем его поглотило море, пишет National Geographic.

Экспедиция работала у побережья штата Тамилнад, на глубине 10–12 метров и в 1,8–2,2 километра от современной береговой линии. Среди находок – четыре глиняных колодца, сотни обломков керамики, фрагмент кувшина из региона Западной Азии и остатки большого каменно-кирпичного сооружения. Исследователи предполагают, что последнее могло быть частью древней портовой набережной.

Особое внимание археологов привлек фрагмент персидского торгового судна. Вместе с другими артефактами он свидетельствует о дальних торговых связях Пумпухара. Наличие колодцев и архитектурных сооружений также указывает на то, что ныне затопленная территория когда-то была заселена. Согласно одной из гипотез, часть города оказалась под водой из-за подъема уровня моря и интенсивных тектонических процессов.

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Ранее сведения о Пумпухаре происходили преимущественно из тамильских поэм, созданных в период с VI века до нашей эры по III век нашей эры. В них город предстает как оживлённый порт под властью династии Чола, куда прибывали корабли из разных уголков мира, а в портовых кварталах жили иностранные купцы.

В то же время исследования еще далеки от завершения: археологи обследовали лишь около 10 % территории, где мог располагаться порт. В связи с началом сезона муссонов подводные работы временно приостановили. Учёные планируют вернуться в Бенгальский залив в начале 2027 года, чтобы более подробно картографировать морское дно и искать новые затопленные сооружения.

Новости науки

Как писал УНИАН, ученые обнаружили на Тибетском нагорье лед, которому более 128 тысяч лет, что делает его одним из древнейших за пределами полярных регионов. Анализ изотопов и следов геомагнитного явления подтвердил его возраст и достоверность климатических сигналов. Это открытие позволяет проследить изменения климата в течение нескольких ледниковых циклов в высокогорных условиях.

Также мы рассказывали, что в озере Меццано в Италии археологи нашли бронзовый меч XIII века до н.э., который хорошо сохранился под водой. Находка связана с крупным доисторическим поселением и может свидетельствовать о высоком социальном статусе его владельца.

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