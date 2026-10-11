Кремль приказал агентам ликвидировать топ-менеджеров оборонных компаний Европы, - FT

По указанию европейских разведывательных спецслужб, личную охрану топ-менеджеров на фоне приказа Кремля расширить диверсии и "гибридные" операции, усилили.

Европейские спецслужбы предупредили руководителей оборонных компаний о том, что Россия активизировала попытки их физического устранения. В связи с этим компании усилили меры личной безопасности своих топ-менеджеров.

Как пишет Financial Times (FT), Кремль распорядился расширить масштабы диверсий и "гибридных" операций в Европе, чтобы в ближайшие месяцы критически ослабить европейскую поддержку Киева.

Как сообщили FT представители пяти европейских разведывательных спецслужб, покушения на гражданских лиц в Европе, которые ранее считались недопустимыми даже для российских спецслужб, становятся более значимой частью этих планов.

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Они предупредили, что агенты Кремля нацелились на руководителей и других высокопоставленных сотрудников оборонных компаний. В частности, в поле зрения российских спецслужб попадают и руководители небольших компаний, особенно тех, которые занимаются производством беспилотников или комплектующих к ним, детализировали собеседники издания.

"Уровень угрозы в Европе вырос. Это касается как имущества, так и людей", - констатировал высокопоставленный представитель европейской разведки.

Как сообщил представитель немецкой разведки, ведомство серьезно активизировало работу с "сотрудниками и руководством" оборонных предприятий, в том числе, рекомендуя им нанять группы личной охраны.

Ряд руководителей оборонных предприятий на условиях анонимности сообщили Financial Times, что в последние 6 месцев усилили личную охрану, следуя рекомендациям спецслужб.

Другие отметили, что прибегают к таким мерам лишь при выезде за пределы своей страны.

По данным источников в западных спецслужбах, охоту на топ-менеджеров оборонных предприятий ведет ГРУ, которое уже адаптирует свои методы под новые задачи. В частности, сотрудники ГРУ наладили тесное взаимодействие с организованными преступными группировками, используют трансграничные агентурные сети и распределяют задачи – разведку, логистику, планирование и исполнение – между различными ячейками или отдельными лицами, вместо того чтобы полагаться на одиночных "расходных" агентов, завербованных в интернете за деньги.

"В ряде случаев готовящиеся операции были своевременно выявлены и предотвращены. В других ситуациях фиксировалась подозрительная активность, в том числе слежка за образом жизни конкретных лиц как дома, так и на работе", - написало издание.

Представители служб безопасности подчеркнули, что ключевая особенность российского подхода заключается в том, что для достижения желаемого эффекта покушения даже не обязательно доводить до конца.

"С российской точки зрения, главная цель – психологическая", - объяснил один из сотрудников разведки.

"Они добиваются своего, просто заставляя людей чувствовать себя потенциальными мишенями. Они хотят, чтобы люди дважды подумали, прежде чем вести дела с Украиной".

Впрочем, как подчеркнул один из чиновников, во многих случаях действия российских агентов носят дилетантский характер, и им легко противодействовать.

Помимо прочего, издание указало на еще одну заметную проблему, которую вызвала сложившаяся ситуация. А именно, представители отрасли предупредили, что расходы на обеспечение масштабных мер безопасности – как для персонала, так и для производственных объектов – могут стать тяжелым бременем, особенно для стартапов.

Покушение на главу немецкого концерна Rheinmetall

В июле 2024 года американские и немецкие спецслужбы выявили предполагаемый российский план убийства Армина Паппергера – генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

По данным разведки, российские агенты рассматривали возможность громкого заказного убийства, и Паппергер - открытый сторонник поставок вооружений Украине, представлял собой особую цель.

С тех пор Паппергер находится под круглосуточной охраной, которую обеспечивают совместно сотрудники частных охранных структур и полиции.

В январе 2025 года заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай публично подтвердил, что угрозы в адрес Паппергера были частью более широкой кампании диверсий и других гибридных операций, направленных против стран, поддерживающих Украину.

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