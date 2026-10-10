'Не хотим, чтобы Путин получал выгоду': одна из стран отказалась от российского топлива

По словам австралийского министра, у страны есть запасы бензина на 43 дня, а дизельного топлива – на 31.

Австралия не будет закупать российское топливо и сохранит запрет на его импорт, несмотря на новое соглашение президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным по дизельному топливу. Об этом заявил министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн, сообщает Bloomberg.

"Австралии не нужно российское топливо, и мы не хотим его покупать. Мы не хотим, чтобы Владимир Путин извлекал выгоду из этой войны на Ближнем Востоке. Решение Соединенных Штатов – это их дело, но мы не будем менять свой подход", – сказал Боуэн.

По его словам, у Австралии есть запасы бензина на 43 дня, а дизельного топлива – на 31 день.

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Соглашение Трампа и Путина о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о том, что Россия поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Американский лидер выразил мнение, что благодаря договоренности с Путиным и полному контролю США над Ормузским проливом цены на дизельное топливо для американцев и всего мира начнут снижаться с рекордной скоростью.

Впоследствии на эту договоренность отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что любое ослабление санкций против РФ без четкой и долгосрочной договоренности о деэскалации с ней – это явная слабость.

Он также подчеркнул, что разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать.

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