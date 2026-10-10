Украина потеряла несколько истребителей из-за старых ракет, - Чмут

В настоящее время у ВСУ нет возможности не использовать устаревшее вооружение.

Украина потеряла несколько самолетов из-за старых ракет "воздух-воздух", которыми украинские Воздушные силы вынуждены сбивать реактивные дроны. Об этом в интервью DW рассказал глава фонда "Вернись живим" Тарас Чмут.

По его словам, из-за серьезного дефицита вооружения для борьбы с реактивными дронами приходится использовать в том числе советские ракеты Р-73 и даже более старые Р-60:

"Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были", – заявил Чмут.

Видео дня

Он отметил, что из-за нештатного срабатывания старых ракет Украина уже потеряла несколько истребителей. Однако положение дел, по его словам, вынуждает Украину использовать эти ракеты.

"Тотально недостаточно ни боеприпасов, ни ракет. К сожалению, средства поражения делаются быстрее, они дешевле и примитивнее, чем средства противодействия", – подчернкул Чмут.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, США усилили давление на Украину, требуя прекратить удары по российским НПЗ и угрожая остановить обмен разведданными.

Переговоры украинской делегации с командой Трампа в Майами сорвались после договоренности между Трампом и Путиным о снятии ограничений на российское топливо. Киев заявил, что продолжит атаки, считая одностороннее прекращение несправедливым, что осложнило отношения с Вашингтоном.

Вас также могут заинтересовать новости: