Путин рассказал Трампу, как Украина 'сорвала' мирные переговоры, - ISW

Путин заявил, что Украина будто бы нанесла удары по по российской избирательной инфраструктуре во время выборов в Госдуму.

Российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы безосновательно возложить на Украину вину за отсутствие прогресса в мирных переговорах. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, подчеркивая, что при этом сама Россия по-прежнему не желает вести содержательные переговоры или идти на какие-либо уступки ради прекращения войны в Украине.

Так, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сказал Трампу, будто бы Украина нанесла удары по российской избирательной инфраструктуре во время выборов в Госдуму РФ в сентябре 2026 года, и это "сорвало возможность" "немедленного" возобновления мирных переговоров. Таким образом Кремль пытается представить Украину стороной, ответственной за срыв переговорного процесса.

"На самом деле отсутствуют какие-либо доказательства того, что Украина наносила удары по российской избирательной инфраструктуре во время выборов в Госдуму в сентябре 2026 года, а утверждения российской стороны о попытках таких атак остаются голословными", - подчеркивают в ISW.

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При этом в разговоре Путин подчеркнул, что решимость России достичь всех своих военных целей и задач – которые фактически равносильны полной капитуляции Украины и Запада – остается неизменной.

Аналитики указывают, что Москва упорно пытается представить Украину как сторону, не желающую идти навстречу в вопросах мира, хотя сама Россия не предложила никаких уступок и отклонила многочисленные компромиссные варианты, предложенные США и Украиной.

"Подтверждение Путиным 9 октября неизменности военных целей России свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не готов принять какие-либо компромиссные мирные предложения, если они не предусматривают выполнения максималистских требований России о полной капитуляции Украины", - говорится в отчете.

Разговор Трампа и Путина

В пятницу вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по результатам которого президент США объявил о дизельном соглашении с РФ, в рамках которого Вашингтон приостановит часть санкций против агрессора в обмен на поставки российского дизельного топлива в Америку.

Также Трамп после разговора снова заявил, что Путин готов заключить сделку и обвинил Украину в затягивании войны.

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