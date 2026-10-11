'Это позор для США': в Конгрессе готовят ответ Трампу за закупку дизеля у Путина

Конгрессмен Бейкон напомнил, что ещё год назад Дональд Трамп призвал мир отказаться от закупки российской нефти.

Американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, направленный на запрет любых закупок российской нефти.

Об этом в соцсети Х сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик. По его словам, документ будет называться "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"".

"Его вынесут на рассмотрение пленарного заседания в порядке внеочередного рассмотрения, и он будет принят подавляющим большинством голосов", – отметил конгрессмен.

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В то же время другой конгрессмен – Дон Бейкон – считает, что решение президента США Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива выглядит как слабость. Политик подчеркнул, что ряд республиканцев категорически не согласны с этим решением.

"Я считаю это серьезной ошибкой. Это выглядит как слабость: президент идет навстречу Путину, который является диктатором и военным преступником. Мы должны стоять на стороне Украины, демократии, в которую вторглись и города которой бомбят", – пояснил он в комментарии "Украинской правде".

Он напомнил, что еще год назад Дональд Трамп призвал мир отказаться от покупки российской нефти. Политику американского лидера в отношении Украины и России Бейкон назвал провальной.

Он считает, что это решение Трампа связано с предстоящими выборами, однако американцы видят, что происходит.

"Опросы постоянно показывают, что около 70% поддерживают Украину, хотя мнения относительно формы поддержки расходятся (больше военной помощи или санкций). Большинство воспринимает это решение как слабость по отношению к Путину, и президенту это не поможет", – подчеркнул он.

По словам Дона Бейкона, Трамп всегда "мыслил транзакционно". Но его решение по поводу российского дизельного топлива конгрессмен назвал ошибочным:

"Хотелось бы, чтобы у него был более твёрдый моральный компас. Мы должны делать то, что правильно, а не то, что приносит нам копейки. Создаётся впечатление, будто он помогает Путину, и это ужасное, ошибочное решение".

Говоря о новом двухпартийном законопроекте, он подчеркнул, что эта инициатива поможет показать: Конгресс США стоит на стороне Украины, а не России. Он заявляет, что поддержит новую инициативу в отношении российской нефти.

"Честно говоря, пришло время поставить президента в неловкое положение. То, что он делает, – позор для нашей страны, и я не боюсь этого говорить", – резюмировал Дон Бейкон.

Российский дизель для США: сделка Трампа с Путиным

На днях состоялся разговор президентов США и России, по итогам которого Трамп объявил о сделке по закупке российского дизельного топлива. Эксперты называют этот шаг попыткой повлиять на американский электорат перед выборами. Однако многие политики резко критикуют решение Трампа.

В частности, вице-президент США во время первого срока Трампа Майк Пенс заявил, что соглашение нужно немедленно отменить. По его словам, оно является предательством наследия сенатора Линдси Грэма, который до последнего вздоха боролся за более жесткие санкции против РФ.

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