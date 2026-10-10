В Киеве ответили Трампу на призыв отстранить Зеленского

Первым с публичным заявлением выступил министр иностранных дел Украины.

В Киеве публично отреагировали на заявление Дональда Трампа о необходимости смены президента в Украине. Как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, только украинский народ имеет право решать, кто будет президентом Украины.

"Президент Зеленский возглавляет нашу нацию во время войны – войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и украинцы имеют право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х.

Трамп призвал к смене власти в Украине

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп сообщил, что договорился с Россией о частичной приостановке американских санкций против РФ в обмен на поставки российского дизельного топлива в США. Владимир Зеленский резко раскритиковал эту договоренность, косвенно обвинив американского президента в слабости.

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Сегодня Трамп рассказал журналистам, что Зеленский якобы отказывается заключать соглашение о прекращении войны. Он также раскритиковал украинские удары по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен другой президент, который подпишет мирное соглашение с РФ.

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