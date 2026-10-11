Дроны ударили по дата-центру 'Яндекса': полностью 'легли' все сервисы

Нельзя вызвать такси в РФ и заграницей, а также получить доступ к банковским сервисам.

Дроны ударили по огромному дата-центру "Яндекса" во Владимире, после удара вспыхнул пожар, сообщается о прекращении работы центра и масштабном сбое во всех сервисах.

Как пишет Astra, ночью жители Владимира сообщали об атаке дронов, а около 4 утра Yandex сообщил о масштабном сбое и нарушении электропитания в зоне доступности ru-central1-a. Эта зона физически размещается в собственном дата-центре компании "Яндекс" во Владимире, микрорайон Энергетик. Первая площадка заработала в 2017 году. В марте 2026 года компания запустила рядом новый дата-центр мощностью 40 МВт, рассчитанный на 2800 серверных стоек.

В сети местные жители пишут, что после атаки город заволокло дымом, также публикуют видео удара и взрыва в дата-центре.

Видео дня

Тем временем в "Яндексе" сообщили, что работа дата-центра во Владимире полностью остановлена в результате атаки БПЛА, отключились 80+ сервисов компании. Не работают "Яндекс Дом", "Яндекс Музыка", "Телемост", а также полный спектр облачной инфраструктуры Yandex Cloud.

Обновлено 8.05. Из-за атаки на дата-центр "Яндекса" во Владимире пользователи не могут вызвать такси в РФ и заграницей, а также получить доступ к банковским сервисам.

Вчастности проблемы с вызовом такси зафиксирваны в Перми, Красноярске, Владивостоке, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Петербурге, Москве и ряде других городов РФ.

Также приложение выдает ошибку при попытке вызвать машину в Сербии, где компания является популярным сервисом такси, а также в Казахстане, Беларуси и Армении. Водители не могут зайти в приложение или у них сбита навигация, а пассажирам показывает, что машин нет на линии.

Кроме этого, читатели ASTRA сообщают, что не работают приложения Fix-price, "Магнит". А из-за сбоя "Яндекс Pay" часть пользователей лишилась доступа к банковским сервисам и не могут получить доступ к своим деньгам.

При этом в "Яндексе" заявляют, что назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно.

Удары по дата-центрам в РФ

Дата-центр во Владимире - уже третий за последнее время пострадавший от атак украинских дронов.

Так, 9 октября была повреждена часть инфраструктуры дата-центра одного из крупнейших интернет-площадок РФ "Яндекса" в Калуге. А за день до этого в результате удара по дата-центру в Сасово часть сервисов "Яндекса" приостановила свою работу. Также последствия ощутили и другие сетевые сектора РФ, в частности государственный портал "Госуслуги", онлайн-банкинг и некоторые мобильные операторы.

На фоне этого в Госдуме ответственность за защиту дата-центров возложили на сами компании.

Вас также могут заинтересовать новости: