Дизельная сделка Трампа похоронила идею энергетического перемирия, – The Kyiv Independent

Россия получила от Трампа политическую защиту своих НПЗ без каких-либо обязательств по прекращению ударов по энергетике Украины.

Сомнительная дизельная сделка Дональда Трампа и Владимира Путина фактически похоронила идею энергетического перемирия между Украиной и РФ. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников, вовлеченных в переговоры или осведомленных об их ходе.

Украинская делегация, прибывшая в США для обсуждения возможного энергетического перемирия между Украиной и РФ, была шокирована решением администрации президента Дональда Трампа временно ослабить санкции против экспорта российского дизельного топлива. По информации издания, Киев не получил предварительной информации о договоренности россиян с американцами. Украинские представители заподозрили, что Вашингтон заранее согласовал условия с Москвой, пока Киев и европейские партнеры лишь пытались определить параметры энергетического перемирия.

"Там была не только наша делегация, но и европейская". Просто все там сидели, как дураки. (...) Это было похоже на ловушку", – рассказал изданию один из высокопоставленных украинских чиновников.

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Украинский чиновник обратил внимание на подозрительную дату, до которой США приостановили санкции.

"Они отменили санкции до 7 апреля... Значит, они готовили это к 7 октября. Это подарок на день рождения Путина. Они отсчитали шесть месяцев", – сказал чиновник.

Дополнительным источником напряжения стали требования Трампа прекратить украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Еще 13 сентября американский президент призвал Владимира Зеленского прекратить атаки на объекты, связанные с производством дизельного топлива. Украина настаивала, что любое перемирие должно предусматривать взаимные обязательства.

По словам участника переговоров на этой неделе, американская сторона угрожала прекратить обмен разведывательными данными, которые помогают Украине поражать цели на территории России.

"Я надеюсь, что американцы не дадут им Patriot для защиты их нефтеперерабатывающих заводов", – грустно пошутил украинский чиновник.

Как отмечает The Kyiv Independent, всё это никоим образом не отразилось на ситуации в войне: Россия продолжила атаки на украинскую энергетику, Украина в ответ продолжила наносить удары по НПЗ в России.

"Было просто невероятно глупо похоронить идею энергетического перемирия таким шагом", – сказал один чиновник, предположив, что Вашингтон пытается лишить Украину её крупнейшего источника влияния на переговорах.

По мнению собеседника издания, всеми этими шагами Трамп просто пытается снять с себя вину за глобальный энергетический кризис, вызванный войной с Ираном, и переложить её на украинцев.

Соглашение Трампа и Путина

Как писал УНИАН, аналитики ISW обратили внимание, что США разрешили России экспортировать дизельное топливо без каких-либо уступок в пользу Украины. Аналитики назвали это решение Дональда Трампа односторонней уступкой Путину, которая ослабляет санкционное давление. В результате Россия получает экономическую выгоду, не делая шагов навстречу в переговорах о прекращении войны.

Также мы сообщали, что аналитики не верят в практическую пользу для США дизельного соглашения Трампа с Путиным, ведь речь идет о небольших объемах при нерешенных проблемах с логистикой. В Украине и среди американских политиков это решение подверглось критике, при этом подчеркивалось, что оно дает России дополнительные ресурсы для войны.

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