'Предательство наследия сенатора Грема': бывший вице-президент США жестко раскритиковал Трампа

По словам Пенса, Трамп должен немедленно расторгнуть дизельное соглашение с Путиным.

Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отменить санкции в отношении российского топлива, пока Путин наносит удары по гражданским объектам в Украине, не имеет никакого смысла. Такое заявление сделал вице-президент США во времена первой каденции Трампа Майк Пенс.

По его словам, поступок американского президента "является предательством наследия и лидерства покойного сенатора Линдси Грэма", который был автором закона о жестких санкциях против РФ.

"Пока Украина борется за свое выживание, военная машина Путина продолжает вести террористическую войну против гражданского населения, и каждый день гибнут невинные украинцы. Сейчас, вместо того чтобы ввести жесткие санкции, за введение которых Линдси Грэм боролся до последнего вздоха, президент Трамп объявил, что Соединенные Штаты отменяют санкции против российских энергоносителей, тем самым подпитывая военную машину Путина", – говорится в посте.

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Политик отметил, что Путин проигрывает в войне против Украины. Украинские войска заставили врага остановиться, а также начали использовать дроны, перенося войну непосредственно на территорию России.

Пенс подчеркнул, что Америка не должна спасать военную машину Путина. Наоборот, следует противостоять российской агрессии:

"Путин не хочет мира. Путин стремится захватить Украину. У меня нет никаких сомнений: если Путин захватит Украину, то это будет лишь вопросом времени, когда российские войска пересекут границу, и нашим войскам придется противостоять ему".

По словам Пенса, Трамп должен немедленно отменить дизельное соглашение с Путиным – ради национальной безопасности США и безопасности союзников в Европе, в том числе Украины.

Кроме того, необходимо "ввести строгие санкции против любой страны, покупающей российские энергоносители, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы обеспечить Украине военную поддержку, необходимую для отражения и окончательного разгрома этой российской агрессии", написал политик.

Соглашение Трампа и Путина: что нужно знать

Накануне Дональд Трамп объявил о соглашении о поставках российского дизельного топлива, заключенном с Владимиром Путиным. Речь идет о 300 тысячах тонн топлива в ближайшее время. Впоследствии ожидаются поставки еще 500 тысяч тонн, а затем – миллиона.

Многие сенаторы раскритиковали позицию Трампа, призвав его положить конец войне с Ираном, которая и вызвала скачок цен на дизельное топливо в США.

Как сообщили СМИ, американская сторона также угрожала прекратить обмен разведданными с Украиной, если Киев не прекратит атаки на российские НПЗ. Но на данный момент именно эти удары являются наиболее действенным средством для принуждения России к миру, пишет The Telegraph.

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