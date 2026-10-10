Дизельная сделка Трампа принесет Путину миллиарды, а эффект для цен может быть нулевым, - Bild

По подсчетам экономистов, эта сделка может принести Кремлю миллиарды.

Пока Россия ежедневно атакует Украину ракетами и беспилотниками, Вашингтон идет на сближение с Кремлем. Меньше чем за месяц до выборов в Конгресс США президент США Дональд Трамп хочет снизить высокие цены на бензин в США и поэтому заключает с кремлевским диктатором Владимиром Путиным многомиллиардную сделку о поставках дизеля.

Это настоящий подарок для военного бюджета Путина, пишет Bild. В общей сложности Россия должна в течение нескольких месяцев поставить в США до 4,8 миллиона тонн дизельного топлива – в октябре для начала 300 тысяч тонн.

Для сравнения: суточное потребление дизеля в США составляет около 500 тысяч тонн.

Видео дня

Станет ли топливо теперь дешевле

Приведет ли громко анонсированная Трампом дизельная сделка к реальному снижению цен на заправках – неясно, заявляют журналисты. "Я не уверен, что это сильно поможет", – отметил профессор Клеменс Фуэст, президент мюнхенского Института экономических исследований ifo.

Сомнителен, по его словам, и сам вопрос: "способна ли Россия вообще поставлять большие объемы дизеля". Ведь многие российские нефтеперерабатывающие заводы серьезно повреждены украинскими ударами. Сама страна страдает от дефицита топлива.

Как реагирует правительство Германии

Представитель федерального канцлера Фридриха Мерца Штефан Корнелиус сообщил, что в Берлине "приняли к сведению" решение США.

Для правительства Германии и ее европейских партнеров, по его словам, остается в силе: санкционные решения против России сохраняются, и уже идет работа над новыми санкциями.

"Поддержка Украины в ее оборонной войне остается незыблемой", – подчеркнул Корнелиус. Также, по его словам, "дипломатическая работа над мирным решением продолжается".

Сколько денег принесет эта сделка Путину

Сколько денег в итоге попадет в военный бюджет Путина благодаря продаже дизеля – точно сказать нельзя. Однако если бы Россия продала объявленные 4,8 миллиона тонн дизеля по нынешней рыночной цене около 1400 долларов за тонну – это дало бы валовую выручку примерно в 6,7 миллиарда долларов (около 6 миллиардов евро, или около 280 миллиардов гривен).

Независимо от фактического объема доходов, президент ifo Фуэст предупреждает о последствиях для Украины.

Если Россия действительно сможет поставить заявленные объемы, "эта сделка укрепит Россию и ослабит Украину" – делает вывод экономист.

Другие новости о недавнем решении США

Ранее УНИАН сообщал, что впоследствии Трамп призвал к смене президента в Украине. Американский президент заявил, что у Зеленского якобы было "много-много" возможностей завершить войну с РФ, но он "решил этого не делать".

Кроме того, мы также писали, что дизельная сделка Трампа похоронила идею энергетического перемирия. Украинская делегация, прибывшая в США для обсуждения возможного энергетического перемирия между Украиной и РФ, была шокирована решением администрации президента Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: