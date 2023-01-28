В Луганской области уничтожен склад с боекомплектом российских захватчиков.
Как сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram, во время аэроразведки пограничники обнаружили базу ресурсного обеспечения противника, который обосновался в садовых насаждениях.
"Пограничники дождались, пока захватчики завершат подвоз материально-технического обеспечения на полевой состав. А затем сообщили координаты объекта артиллеристам ВСУ. Точным ударом тыловая база россиян была уничтожена. От детонации боеприпасов взлетела в воздух и машина, которая транспортировала грузы", - говорится в сообщении.
Как отметили в ОВА, "оккупанты пополнили списки пропавших без вести". Окончательные потери врага уточняются.
Ситуация на Луганщине
Вчера украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов на Донбассе. Рашисты не смогли выполнить задачу Кремля, который хотел, чтобы они захватили всю Луганскую область. Поэтому в ГУР прогнозируют, что РФ попытается провести активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях в феврале-марте.
Кроме этого, высокопоставленный военный чиновник из Пентагона рассказал, что в США видят успехи украинских воинов под Кременной. По его данным, контранаступы ВСУ вблизи города принесли "некоторые дополнительные успехи".