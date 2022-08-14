Повреждена кузовная часть машины, а также крыша.

Курортный сезон в Крыму для россиян становится все опаснее. В сети начало распространятся видео, где российский турист показывает гражданский автомобиль с номерными знаками РФ, который получил серьезные повреждения.

Мужчина рассказал, что автомобиль пострадал из-за снарядов из военного полигона, который базируется неподалеку от места отдыха. Транспортное средство подверглось большой дыре на крыше, а также повреждена кузовная часть машины. На видео заметна суматоха, очевидцы были смущены увиденным. Мужчина употреблял нецензурную лексику от испуга.

Напомним, что после взрывов в Новофедоровке в Крыму началась серьезная паника среди россиян.

Также ранее сетью завирусилось забавное видео, на котором россиянка с истерическими слезами рассказывает, что ее полностью устраивала жизнь в оккупированном Крыму и она не хочет никуда ехать.

Ранее была информация, что в результате взрывов в Крыму Россия потеряла 9 самолетов.

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