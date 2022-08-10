По мнению председателя правления КрымЅОЅ Дениса Савченко, введение на полуострове желтого уровня террористической угрозы будет использовано для того, чтобы преследовать нелояльное к власти населения, а это этнические украинцы и крымские татары.

Взрывы в Крыму вызвали серьезную панику среди россиян на полуострове, что спровоцирует активный их выезд с полуострова.

Об этом сообщает председатель правления КрымЅОЅ Денис Савченко во время телемарафона.

"Взрывы вызвали серьезную панику со стороны россиян, которые там отдыхали или проживают. Официально об эвакуации сообщено не было. Новофедоровку и Новомихайловку, которые очень близко расположены к военному аэродрому, закрыли на въезд. Уехать оттуда можно", - сказал он.

По словам Савченко, после взрыва появились пробки на выездах из Новофедоровки, Новомихайловки и Сак. Также они были на участке трассы Евпатория-Симферополь.

"Я думаю, что панические настроения приведут к активному выезду. Проблем с выездом через Крымский мост не должно возникнуть", - сказал он.

Савченко считает, что введение на полуострове желтого уровня террористической угрозы будет использовано для того, чтобы преследовать нелояльное к власти населения, а это этнические украинцы и крымские татары.

"Последние несколько лет есть тенденция, что граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма лишали собственности на жилье. Последние события и тактика оккупационных властей могут привести к негативным последствиям, к преследованиям, к нарушениям прав человека против гражданского населения", - сказал он.

Представитель КрымЅОЅ отметил, что в течение всего периода оккупации отслеживается очень серьезный спад интереса к туристической зоны Крыма.

Взрывы на аэродроме РФ в Крыму 9 августа

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедорівці. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

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