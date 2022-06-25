Крымские партизаны предупредили российских оккупантов, базирующихся временно на полуострове, что взорванные Украиной "вышки Бойко" в Черном море - только начало.
Анонимные патриоты расклеили листовки с предупреждением в Алуште, Симферополе и Керчи, а также в других городах полуострова.
На листовках партизаны отметили, что подорванные газовые вышки Черноморскнефтегаза (так называемые "вышки Бойко") у Одессы - только начало.
"Дальше - больше", - предупредили патриоты.
Текст сообщения авторы проиллюстрировали фото с перечеркнутым красной линией Крымским мостом.
Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.
ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.