Хакеры напомнили, что уже время вспоминать слова государственного гимна.

Украинские хакеры "пустили" в эфир радиостанции "Крым" запись гимна Украины.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Наши хакеры немножко "послушали" радиостанцию "Крым" и напомнили крымчанам и "понаехавшим расеянцам", что уже время вспоминать слова нашего государственного гимна", - написал Братчук.

Відео дня:

Также он разместил в своем Telegram-канале запись того, как звучал гимн на крымский радиостанции.

Как писал УНИАН, на днях в украинском радиоэфире сегодня ночью и утром внезапно появились российские программы, в том числе гимн страны-агрессора.

На инцидент отреагировала председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

"Такое бывает, когда они прорываются, а они над этим работают постоянно. В Украине работают. В частности, и каждый из нас, граждан. Это – война! И каждый из нас – воин. Если кто-то заметил – надо писать не в ФБ, в те органы, которые уже давно распространили контакты, куда надо сообщать о враждебных проявлениях. Не просто "гневно выключить", – написала она.

Позже Герасимюк добавила, что весь диапазон волн был просканирован, вражеских радиостанций не обнаружили.

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