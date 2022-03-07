 фото Twitter / Anonymous TV 🇺🇦

Международная группа хакеров Anonymous сообщила о взломе российских государственных телеканалов.

Об этом сообщают на странице организации в Twitter.

"Хакерский коллектив Anonymous сегодня взломал российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы транслировать военные кадры из Украины", - говорится в сообщении.

Позже они сообщили, что все российские государственные телеканалы взломаны. Также хакеры взломали канал Russia Today (RT) во Франции. 

Они транслировали антивоенное обращение к россиянам, а также кадры войны в Украине. 

"Мы - обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны! Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых граждан РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине!" - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. 

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