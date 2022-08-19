Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу России.

Больше половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" возле Новофедоровки в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.

По его словам, Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу России, что имеет существенное влияние на материально-техническую поддержку России и "значительное психологическое влияние на российское руководство".

"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя больше половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", - сказал чиновник.

Чиновник также отметил, что Черноморский флот изо всех сил старался функционировать гораздо больше, чем "флотилия береговой обороны", которая лишь изредка наносила ракетные удары, и что его попытки угрожать десантным нападением на Одессу были сорваны.

Он добавил, что на время взрывов война в целом находилась в "моменте почти оперативного застоя".

"Сухопутные войска ни одной из сторон не имеют достаточной концентрированной наземной боевой силы, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые бы каким-то образом существенно повлияли на ход войны", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, 9 августа, были нанесены удары по аэродрому в Новофедоровке на территории Крыма. Украинская сторона отрицает свое причастие к взрывам, хоть и довольна результатом.

Вследствие атаки удалось уничтожить девять вражеских самолетов, о чем рассказали в Командовании ВС ВСУ. А председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич добавил, что аэродром выведен из строя.

Журналисты The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщили, что взрывы в Крыму - это работа нашего спецназа.

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