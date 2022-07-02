Спасатели обнаружили 29 фрагментов тел.

Процесс разбора завалов ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в который оккупанты попали ракетами 27 июня, завершен.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"В Кременчуге завершена разборка завалов в ТЦ. ... К разбору завалов привлекалось более 1060 человек и около 140 единиц техники, из них от ГСЧС более 430 человек и почти 70 единиц техники", - говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили 29 фрагментов тел.

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

В результате ракетного обстрела ТЦ в Кременчуге погиб 21 человек. Уже экспертизой установлены тела 20 погибших, один человек скончался в больнице. Еще один человек считается пропавшим без вести. Также пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы.

По состоянию на 1 июля были опознаны 17 погибших. Из них семь человек - посетители, один человек - работник ТЦ "Амстор", восемь человек - работники "Комфи", один человек - работник магазина "EVA".

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

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