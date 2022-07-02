Поисково-спасательная операция продолжается, остается разобрать менее 10% завалов.

На сегодня количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ "Амстор"составляет 22 человека.

Об этом мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил в Facebook.

Он отметил, что последние данные по поисково-спасательной операции на месте теракта в ТЦ "Амстор" свидетельствуют о том, что "из 21 человека, которые считались пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, пока один человек остается пропавшим без вести. Один человек умер в больнице".

"Таким образом на сегодня количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ "Амстор" составляет 22 человека.

Поисково-спасательная операция продолжается, остается разобрать менее 10% завалов", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячью гражданских.

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