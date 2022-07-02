На сегодня количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ "Амстор"составляет 22 человека.
Об этом мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил в Facebook.
Он отметил, что последние данные по поисково-спасательной операции на месте теракта в ТЦ "Амстор" свидетельствуют о том, что "из 21 человека, которые считались пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, пока один человек остается пропавшим без вести. Один человек умер в больнице".
"Таким образом на сегодня количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ "Амстор" составляет 22 человека.
Поисково-спасательная операция продолжается, остается разобрать менее 10% завалов", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 27 июня в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячью гражданских.