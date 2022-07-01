В реанимации остаются двое пострадавших во время атаки.

Специалисты уже идентифицировали 17 погибших при атаке на ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Большинство были работниками магазинов, расположенных в ТЦ.

Об этом сообщает "Кременчугская газета".

По словам директора больницы интенсивного лечения "Кременчугская" Оксаны Корляковой, два пациента из больницы переведены в другие медучреждения страны. Женщина - в Киев, а мужчина - в Полтаву. В реанимации медучреждения остается 2 пациента, остальные лечатся в отделениях.

Прокурор Полтавской области Антон Столитний на брифинге рассказал, что в целом к медикам за помощью обращался 101 человек. Из них госпитализированы были 54 человека, из которых в тяжелом состоянии — 31.

Специалисты уже идентифицировали 17 погибших.

"Сейчас 17 погибших идентифицированы. Из них работников ТЦ "Амстор" — один человек, восемь человек — работники "Комфи", посетителей — семь, один работник магазина "EVA". Совпадений профилей ДНК, по которым мы не смогли установить роль — 4. Сейчас поступило 44 обращения о без вести пропавших гражданах. Из них местонахождение 23 лиц уже установили. В розыске 21 человек, из которых 17 идентифицировали как погибших", — рассказал Столетний.

Ранее в "Комфи" сообщали, что один их работник погиб, 5 человек госпитализированы, а 9 считаются пропавшими. В "EVA" сообщали об исчезновении работницы по имени София.

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

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