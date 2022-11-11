Это уже третье крупное поражение России в этой войне.

Экс-глава МИД Швеции, сопредседатель аналитического центра Евросовета по международным отношениям (ECFR) Карл Бильдт считает, что после ряда поражений его армии в Украине российский диктатор Владимир Путин впотеряет власть.

Как Бильдт отметил в Twitter, россияне отступают из Херсона и отходя разрушили Антоновский мост через реку Днепр, захват которого был их едва ли не самым большим тактическим успехом после вторжения в Украину 24 февраля.

Ряд поражений России в войне против Украины, убежден Бильдт, в конечном итоге приведет к потере российским диктатором власти.

Видео дня

"Украинских флаг в Херсоне прямо сейчас – картина, которой, по словам Владимира Путина, никогда не должно было произойти. Это его третье крупное поражение в этой войне – Киев, Харьков и теперь Херсон. В конце концов он потеряет и Кремль", – отметил он.

Ситуация в Херсоне

9 ноября высшее военное командование РФ заявило об отводе своего личного состава на Херсонщине с правого берега Днепра на левый. Накануне этого россияне перевезли свою "администрацию" в Скадовск, а в Херсоне начали исчезать блокпосты и российские флаги. В МОУ прогнозировали, что россиянам понадобится по крайней мере неделя на вывод войск из города.

Вечером 10 ноября было известно об освобождении еще 41 населенного пункта на южном направлении. Утром 11 ноября в социальных сетях активно распространялись кадры, на которых можно увидеть жителей Херсона с флагами Украины и украинских военных на улицах города.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что украинские военные заходят в оккупированный с начала марта Херсон. Там обратились к покинутым командованием россиянам и подчеркнули, что убежать им не удастся.

Вас также могут заинтересовать новости: