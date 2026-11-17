Дональд Трамп допустил личный разговор с Ким Чен Ином во время поездки в Китай, хотя раньше в Белом доме заявляли, что такой встречи в планах нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время поездки в Китай может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, такая беседа может состояться в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пишет Bloomberg.

В понедельник Трамп отправляется из Вашингтона для участия в саммитах на Филиппинах и в Китае. Там он планирует провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

"Мы встретимся с президентом Си. Он был здесь месяц назад, и мы также встретимся с президентом Путиным, и мы можем встретиться также с Ким Чен Ыном", – сказал Трамп журналистам в понедельник, покидая Белый дом.

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Он добавил, что эта поездка может стать возможностью "многого добиться".

Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может состояться именно в Китае. В то же время Северная Корея пока не комментировала возможность личной беседы своего лидера с президентом США.

Американский президент неоднократно выражал желание встретиться с Кимом. Однако высокопоставленный чиновник администрации во время брифинга для журналистов в пятницу заявил, что встреча с северокорейским лидером в ходе этой поездки не предусмотрена.

Трамп и Ким Чен Ын не встречались после возвращения президента США к власти

Трамп и Ким Чен Ын несколько раз встречались во время первого президентского срока американского лидера. Однако после возвращения Трампа на пост в январе 2025 года они лично не виделись.

Президент США дал понять, что хочет возобновить отношения с северокорейским лидером, которые он называл позитивными, несмотря на существенные разногласия между Вашингтоном и тоталитарным режимом Кима.

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