Вместе с аркой обрушилась часть дорожного полотна.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару, в результате чего обрушилась одна из арок.

Около полуночи в районе Керченского моста раздалась серия мощных взрывов, сообщили Telegram-канал "Крымский ветер" и ASTRA. Отмечается, что местные жители сообщали о взрывах и объявлении ракетной опасности.

Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил повторную атаку и заявил о приостановке движения транспорта по мосту.

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По сообщениям издания ASTRA, в результате атаки повреждена одна из мостовых арок, но точный масштаб новых повреждений пока не установлен.

Что известно о предварительной атаке 16 ноября

Накануне Крымский мост также подвергся атаке. Автомобильное движение перекрывалось почти на 17 часов. Вечером он был восстановлен в реверсивном режиме.

После первой атаки были зафиксированы повреждения дорожного полотна и деформация арочной конструкции. Российская сторона называла повреждения незначительными. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков признал, что сооружение пострадало. По словам Пескова, после "атаки Вооруженных сил Украины" на мосту фиксируются "незначительные повреждения". Он также отметил, что "работа над мостом продолжается".

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