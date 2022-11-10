Зеленский подчеркнул необходимость помнить, что каждый шаг Сил обороны – это жизнь украинских воинов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что от российских оккупантов уже освободили 41 населенный пункт на юге Украины.

В своем видеообращении президент рассказал об успехах военных на южном направлении и призвал помнить, какой ценой дается освобождение украинских территорий от оккупантов.

"Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонительной операции, – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Спасибо всем нашим героям, которые обеспечивают это продвижение", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По его словам, необходимо помнить, что каждый шаг Сил обороны – это жизни украинских воинов.

"Жизни, которые отдаются за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит – это украинцы большой ценой гонят оккупантов", – добавил президент Украины.

Зеленский отметил, что так было на Харьковщине, Киевщине, Сумщине, Черниговщине.

"Сейчас – Николаевщина, Херсонщина. А должны пройти весь путь на поле боя и в дипломатии, чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе, были наши флаги – украинские флаги. И больше никогда никаких вражеских триколоров", – отметил Зеленский.

Ситуация на юге Украины: что известно

Вооруженные силы Украины продолжают возвращать оккупированные территории нашей страны. 10 ноября появилась информация об освобождении нескольких населенных пунктов на юге Украины.

Так, украинская армия вернула под контроль город Снигиревка Николаевской области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в освобожденные населенные пункты Николаевской области, в частности, в город Снигиревка, власти готовят возвращение административного персонала. Впрочем жителям пока не стоит туда возвращаться, поскольку есть угрозы.

Кроме того, есть продвижение и на Херсонщине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские войска продолжают наступление на Херсонщине согласно плану. С 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

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