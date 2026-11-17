Оккупанты ночью и утром атаковали ряд областных центров Украины, в результате чего есть раненые, зафиксированы разрушения и попадания в объекты инфраструктуры.
В частности, Черновцы после вражеской атаки частично остались без света, сообщил мэр города Роман Климчук. "В результате вражеской атаки часть города осталась без электроснабжения. Пострадавших нет", – уточнил он.
Климчук добавил, что троллейбусы в городе временно не будут курсировать, поэтому будет организовано автобусное замещение. По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть привычный режим работы транспорта", – отметил мэр.
Он добавил, что троллейбусы пока курсируют с задержками. На маршруте №2 вместо троллейбусов курсируют 5 автобусов, которые обеспечивают перевозку пассажиров.
Последствия в Черкасской области
Кроме того, как сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, ночью россияне атаковали область крылатыми ракетами, в результате чего зафиксированы попадания.
"Среди ночи РФ нанесла удар по Смиле баллистическими ракетами", – написал Табурец.
Он уточнил, что Смилу россияне атаковали 8 ракетами.
"Под ударом оказалась промышленная инфраструктура. Также повреждено учреждение профессионального образования и выбиты окна в жилых домах поблизости. В результате двух волн обстрела травмы получили шесть человек. Всех госпитализировали. Состояние пострадавших – средней тяжести", – сообщил он.
Глава ОГА добавил, что 16–17 ноября силами и средствами ПВО были сбиты три российских БПЛА в пределах области.
Последствия в Запорожье
Также под утро россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. По сообщению главы Запорожской ОГА Михаила Семикина, под атакой оказались промышленные объекты в трех районах города. По последним даннім властей, ранені 11 человек.
"К сожалению, погиб мужчина... В результате ударов повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары", – уточнил глава ОГА.
Также Семикин уточнил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре значительное количество жителей Запорожья и области осталось без света.
"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация под контролем, задействован план реагирования на аварии в электросетях", – отметил он.
Удары по Украине
Как сообщал УНИАН, 13 ноября РФ нанесла масштабные удары по нескольким областным центрам, в результате чего были погибшие и раненые. В Запорожье в результате удара погиб 17-летний парень, а в Ровно среди раненых – двое детей.
Также в ночь на 13 ноября россияне наносили удары по Киеву, в результате чего произошло попадание в здание больницы. По обновленным данным, было повреждено одно из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук.