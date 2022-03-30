В Киеве ночью были слышны сирены и грохот с пригородов.

В Киевской городской государственной администрации скептически относятся к заявлениям россиян о якобы отводе военной техники с Киевской и Черниговской областей.

По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, верить таким обещаниям нельзя. Заявления об "отводе" войск, говорит он, были "достаточно хорошо прокомментированы" звуками канонады практически со всех сторон города в ночь на 30 марта. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

"Продолжение боевых действий говорит о том, что там эскалация, напряжение не спадает", - заявил Поворозник.

По его информации, в Киеве за ночь повреждений нет, она прошла относительно спокойно под звуки постоянных сирен и грохот, который доносился от линии соприкосновения между украинскими Вооруженными Силами и россиянами.

Отвод войск РФ на киевском направлении

Ранее в Генштабе назвали вероятную цель "отвода" российских войск. Руководство ВСУ предполагает, что ротацией отдельных подразделений враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Напомним, ранее США фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредоточиваются на позициях на юге и востоке Украины.

В свою очередь Министерство обороны США предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях.

Накануне в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа" "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

Советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя эти маневры российских сил, подытожил, что планы Кремля по захвату украинской столицы "полностью провалились".