Советник главы ОП Алексей Арестович считает провальным наступление российских войск на Харьковскую, Киевскую и Сумскую области.
Об этом он заявил в интервью DW.
"Наши силы уже освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской. Оттуда выходят русские колонны. Это для них провал", - сказал Арестович.
По его словам, ядерного шантажа со стороны России из-за этого будет много.
"Они даже не решились объявить в России всеобщую мобилизацию, а это значит, что они боятся внутренних протестов и социально-политического напряжения внутри страны", - пояснил Арестович.
Вероятность вступления Беларуси в войну очень невысокая, добавил он: "Вместо мощной белорусской операции в районе Киева будет переход белорусской армии на нашу сторону и будет мощная операция в направлении Минска. Они это полностью понимают и боятся".
По данным Генштаба, сейчас Россия отводит часть войск с черниговского и киевского направлений. Враг перегруппировывает силы для дальнейшего наступления на восточные регионы.
Ранее Минобороны РФ заявило о завершении "первого этапа" "спецоперации" объявил переход к наступлению на Донбасс.
При этом, как писал Financial Times, Путин вынашивает план окружить ВСУ в восточном регионе, чтобы иметь рычаг влияния на переговоры России и Украины.