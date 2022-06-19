Местные патриоты напоминают россиянам, что Херсон - это Украина.

В оккупированном Херсоне продолжают свою активную работу украинские патриоты, напоминая россиянам, что им там не место.

На новых фото, опубликованных местным Телеграм-каналом видно, что в этот раз херсонцы предлагают оккупантам спеть украинский гимн.

"Рашисты, вы готовы петь гимн Украины? Херсон, 10 км до свободы", - идет речь на расклеенных листовках.

Таким образом местные партизаны напоминают, что украинские военнослужащие все ближе подбираются к городу с целью освободить его от оккупантов.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

В оккупированном городе активно действует украинское подполье - местные патриоты регулярно напоминают оккупантам, что вскоре им придется бежать или сдаваться.