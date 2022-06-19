Один из проукраинских митингов в Херсоне в начале оккупации / REUTERS

В оккупированном Херсоне продолжают свою активную работу украинские патриоты, напоминая россиянам, что им там не место.

На новых фото, опубликованных местным Телеграм-каналом видно, что в этот раз херсонцы предлагают оккупантам спеть украинский гимн.

"Рашисты, вы готовы петь гимн Украины? Херсон, 10 км до свободы", - идет речь на расклеенных листовках.

Таким образом местные партизаны напоминают, что украинские военнослужащие все ближе подбираются к городу с целью освободить его от оккупантов.

Телеграм-канал "ХХ"

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

В оккупированном городе активно действует украинское подполье - местные патриоты регулярно напоминают оккупантам, что вскоре им придется бежать или сдаваться.