Город находится под временной российской оккупацией.

Во временно оккупированном Херсоне местные патриоты взялись за российских пропагандистов, которые зачастили с поездками в город.

Как передают местные паблики в Телеграм, по городу появились листовки с фото сотрудников "СМИ" РФ. Ранее была объявлена "охота" на местного коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Сегодня же на фото изображены пропагандисты Евгений Поддубный, Дмитрий Стешин и Александр Коц. За их ликвидацию предлагают вознаграждение.

"Партизаны продолжают охоту на предателей и рашистов. Никакого суда они не дождутся", - сказано в сообщении.

Ранее жители оккупированных Херсона и Каховки в очередной раз показали, что не намерены мириться с новой реальностью. В "день России" 12 июня они оставили "поздравления" местным оккупантам и коллаборантам.

До этого СМИ узнали, что на Херсонщине украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить российские базы.