По данным ISW, оккупанты не сумели взять под полный контроль Северодонецк, но продолжают наступление.

Российские оккупанты 10 июня продолжили наземный штурм Северодонецка, однако до сих пор не сумели взят город под полный контроль.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики сообщили, что россияне продолжили обстреливать Лисичанск, Устиновку, Тошковку и Золотое, вероятно для поддержки своих операций в Северодонецке и препятствованию поставкам снабжения для ВСУ.

"Как и в случае с предыдущими боями в Мариуполе, точный характер контроля над городскими районами в Северодонецке, вероятно, остается запутанным, поскольку информационная среда вокруг боевых действий становится все более ограниченной", - говорится в отчете.

Там также рассказали, что оккупанты продолжают готовиться к наступлению в направлении Славянска. В пятницу агрессор добился незначительных успехов к северу от города.

Как сообщал УНИАН, российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. По состоянию на 9 июня Вооруженные Силы Украины контролировали около трети Северодонецка.

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