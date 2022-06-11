Российские оккупанты 10 июня продолжили наземный штурм Северодонецка, однако до сих пор не сумели взят город под полный контроль.
К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW).
Аналитики сообщили, что россияне продолжили обстреливать Лисичанск, Устиновку, Тошковку и Золотое, вероятно для поддержки своих операций в Северодонецке и препятствованию поставкам снабжения для ВСУ.
"Как и в случае с предыдущими боями в Мариуполе, точный характер контроля над городскими районами в Северодонецке, вероятно, остается запутанным, поскольку информационная среда вокруг боевых действий становится все более ограниченной", - говорится в отчете.
Там также рассказали, что оккупанты продолжают готовиться к наступлению в направлении Славянска. В пятницу агрессор добился незначительных успехов к северу от города.
Как сообщал УНИАН, российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. По состоянию на 9 июня Вооруженные Силы Украины контролировали около трети Северодонецка.