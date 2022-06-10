В городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

Оккупанты в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка. Теперь они планируют свои преступные действия на 22 июня.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, под плотными обстрелами вся свободная территория Луганской области. "Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Изматываем врага. Сегодня 10 июня - россияне в очередной раз облажались, областной центр - украинский. Трасса "Лисичанск-Бахмут" - наша. Следующая дата позора рашистов - 22 июня", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. По состоянию на 9 июня Вооруженные Силы Украины контролировали около трети Северодонецка.

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