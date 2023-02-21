Президент США убежден, что любовь украинцев к своему государству одержит победу.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что Украина никогда не станет победой для президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Диктатор, который годами строит империю, никогда не будет способным ослабить любовь людей к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободы. И Украина никогда не станет победой для России. Никогда", - сказал Байден во время выступления в Варшаве.

Как подчеркнул американский лидер, президент Российской Федерации Владимир Путин до сих пор сомневается, что НАТО будет оставаться в единстве и что поддержка Украины будет продолжаться.

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"Малодушная жажда Путина к земле и власти терпит поражение, а любовь украинского народа к своему государству восторжествует", - подчеркнул Байден.

Выступление Байдена в Варшаве: главное

Вечером 21 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с речью, приуроченной к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину.

Во время выступления Байден пообещал, что Запад будет "стоять за демократию" и будет продолжать поддержку Украины. Американский лидер добавил, что Путин надеялся использовать энергоносители как оружие, но США и ЕС работают над тем, чтобы покончить с зависимостью от российских газа и нефти.

Отдельно Байден обратился к россиянам по поводу развязанной их страной захватнической войны. В своем послании Байден заявил, что все слова российского президента Владимира Путина о якобы угрозе со стороны Запада и конкретно США есть не более чем ложью.

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