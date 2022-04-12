Въезд в город будет запрещен.

На территории Ирпеня Киевской области с 6:00 12 апреля до 9:00 пятницы, 15 апреля, вводится комендантский час.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Маркушин.

Он подчеркнул, что въезд в город на период комендантского часа будет запрещен.

Исключения сделают только для правоохранительных органов, спасателей, коммунальных служб и волонтеров по предварительно согласованному списку.

Проезд на Бучу будет происходить через Дмитровку и Забучье.

Ситуация в Ирпене: что известно

Как сообщал УНИАН, Ирпень - один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению РФ. Бои за цветущий пригород столицы продолжались целый месяц.

"Погибли дети... Погибло много мужчин. Были нечеловеческие проявления, когда людей расстреливали, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы изгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела", - рассказал после освобождения города мэр.

На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню уже обустроили временную переправу, параллельно шла подготовка к строительству нового моста.

Ранее комендантский час в городе действовал с 7 по 11 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: