В Украине начали восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов.

На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеня обустраивается временная переправа, параллельно идет подготовка к строительству нового моста,

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, новый мост планируется начать строить в ближайшее время.

Он напомнил, что на трассе Киев-Чоп продолжается ямочный ремонт.

"Сейчас ведется активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов. Стараемся восстановить все максимально оперативно", - отметил Тимошенко.

Он сообщил, что из-за боевых действий, в частности, на Черниговщине повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушено 16 мостов и путепроводов.

Напомним, в Гостомеле вводят недельный комендантский час. В этот период людям запрещено находиться на улицах.

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