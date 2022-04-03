На улицах города круглосуточно работает полиция: и патрули, и взрывотехники.

В Ирпене из-за мародерства местные власти приняли решение о проверке всех авто, выезжающих из города.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все машины, которые выезжают из Ирпеня", – отметил он.

По словам Маркушина, на улицах города также круглосуточно работает полиция: и патрули, и взрывотехники.

"Кстати, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, организовали склад награбленного. Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам", – добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, 28 марта город Ирпень на Киевщине был освобожден от российских оккупантов. Сейчас продолжается зачистка некогда зеленого и уютного пригорода Киева, поэтому возвращаться туда еще нельзя, идет эвакуация.

Ранее глава Киевской ОВА Александр Павлюк подтвердил, что под Киевом находится большое скопление российской техники, но, по его словам, в некоторых подразделениях осталось до 30% личного состава.

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