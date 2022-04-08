Комендантский час вводится с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля.

В Ирпене на трое суток - с 7 до 11 апреля - вводится комендантский час.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Маркушин.

"Друзья, в соответствии с распоряжением начальника Киевской областной военной администрации Александра Павлюка в Ирпене вводится комендантский час на трое суток - с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля", - написал он и добавил фотокопию распоряжения.

По словам Маркушина, въезд в город будет полностью закрытым. Проезд в Бучу будет осуществляться через Дмитровскую общину. На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку.

Мэр Ирпеня отметил, что это делается для содействия беспрепятственной работы правоохранительных органов.

Напомним, Ирпень полностью закрыт на выезд, все машины будут проверять. На улицах города круглосуточно работает полиция: и патрули, и взрывотехники.

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