В этот период людям запрещено находиться на улицах.

В городе Гостомель Киевской области вводят недельный комендантский час.

Об этом сообщает Ukraine NOW в Телеграм-канале. Комендантский час будет действовать с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля.

"В этот период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах, а также передвигаться транспортом или пешком", - говорится в сообщении.

Неделя комендантского часа нужна для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопаснее перед возвращением людей.

Как сообщал УНИАН, российские снайперы "тренировались" на мирных жителях Гостомеля. В одном из гаражей нашли тела 11 убитых украинцев.

За 35 дней оккупации в Гостомеле Киевской области пропали без вести четыре сотни человек. Известно, что некоторых из пропавших уже нет среди живых. Известно, что российские войска убили поселкового голову Юрия Прилипко, вместе с ним погибли также волонтеры Руслан Карпенко и Иван Заря, тела которых были найдены.

Гостомель освободили от оккупантов вслед за Ирпенем. Город стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Там бои не прекращались ни на день: враг издевался над мирным населением, занимался мародерством.

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